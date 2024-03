Quand BHL poignarde l’ONU

Correspondances new-yorkaises Par Romuald Sciora

Pendant des années, Bernard-Henri Lévy a couru après l’ONU. Il y a organisé des projections de ses films dans la salle de l’Assemblée générale, affirmant que c’était la première fois qu’un documentaire y était présenté, jusqu’à ce qu’il lui soit rappelé qu’un certain Romuald Sciora y avait déjà projeté ses films lors d’avant-premières. Il a également pris la parole à la tribune de cette même salle, adoptant des postures laissant à penser qu’il s’adressait aux diplomates du monde entier alors que le plus souvent seules quelques dizaines de spectateurs invités par la Mission française étaient présents. Il a aussi exploité à outrance les résolutions du Conseil de sécurité en les mettant en avant lorsque celles-ci allaient dans le sens de ses entreprises.En revanche, notre philosophe est étrangement silencieux concernant les plus de cinquante résolutions et condamnations prononcées par ce même Conseil de sécurité au cours des soixante-quinze dernières années à l’encontre de la politique d’Israël.Résolutions qui n’ont jamais été respectées ni prises en compte par l’État hébreu. Parmi celles-ci figure la résolution 242, exhortant les forces armées israéliennes au retrait des territoires occupés, la résolution 446 qui exige l’arrêt des « pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 », ainsi que la résolution 605 datée du 22 décembre 1987, dénonçant les pratiques des autorités israéliennes « qui violent les droits du peuple palestinien dans les territoires occupés ».En 2022, Israël a même battu tous les records en faisant l’objet de 15 résolutions de l’ONU, pendant que la Russie faisait l’objet de 6 résolutions, et ce, malgré sa guerre d’agression à l’encontre de l’Ukraine qui a débuté la même année.Autrefois fervent défenseur du multilatéralisme, voilà désormais BHL en opposition frontale avec l’Organisation des Nations unies et son secrétaire général, Antonio Guterres. Cette opposition n’est pas le fruit d’un changement dans sa vision d’un monde régulé par des organisations supranationales, non, loin de là. C’est simplement parce que Guterres, sorti enfin de sa longue léthargie qui a relégué l’ONU au second plan sur la scène politique internationale, ose enfin prendre position et critiquer vivement la répression israélienne qui sévit dans la bande de Gaza.Tout commence le 24 octobre dernier lorsque, en pleine réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Proche-Orient, le secrétaire général de l’ONU déclare avec gravité : « J’ai condamné sans équivoque les actes de terreur horribles et sans précédent perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobre. Rien ne peut justifier le meurtre, les blessures et l’enlèvement délibéré de civils […]. Mais il est néanmoins important de reconnaître également que les attaques du Hamas ne se sont pas produites en vase clos […]. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante et je suis aujourd’hui profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza. »Le ton monte rapidement du côté du gouvernement israélien qui accuse alors l’ancien haut-commissaire pour les réfugiés de « justifier le terrorisme » et exige sa démission immédiate, tout en ajoutant qu’Israël refuserait dorénavant les visas aux responsables onusiens.La réponse d’Antonio Guterres est alors cinglante. Il fustige « l’hypocrisie » d’Israël quant à « sa soi-disant volonté d’épargner les civils » : « Protéger les civils ne signifie pas ordonner à plus d’un million de personnes d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza, où il n’y a ni abri, ni nourriture, ni eau, ni médicaments ni carburant. Surtout quand on continue à bombarder l’entièreté du territoire, y compris le sud !Quelques jours plus tard, il reprochera violemment à Benyamin Netanyahou d’empêcher l’aide humanitaire d’arriver dans la bande de Gaza en autorisant les camions à franchir seulement au compte-goutte le terminal de Rafah. « C’est une goutte d’aide dans un océan de besoins ! […] Les règles du droit humanitaire ne sont pas un menu à la carte et ne peuvent pas être appliquées de façon sélective ! », clamera-t-il alors.Emboitant le pas au ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, qui, tout en nuance, a déclaré : « Sous la direction de Guterres, l’ONU est devenue un organisme antisémite et anti-israélien qui protège et renforce le terrorismevoici que Bernard-Henri Lévy fait son entrée en scène. Toujours aussi désireux de soutenir Israël de manière inconditionnelle, il se met à tirer tous azimuts contre l’Organisation internationale qu’il avait autrefois placée sur un piédestal. Avec des amis de cette trempe, qui a besoin d’ennemis ?Tout y passe, y compris d’énormes contre-vérités historiques, comme lorsqu’il tente un parallèle maladroit sur Sud Radio ou il était venu présenter son pamphlet, « Solitude d’Israël » : « La SDN est morte le jour où elle a empêché Haïlé Sélassié, l’empereur d’Éthiopie, de s’exprimer à sa tribune après l’invasion de son pays par les armées de Mussolini. Quant à l’ONU, elle est morte en ne soutenant pas Israël dans sa guerre contre le Hamas ». Grossière erreur, car Haïlé Sélassié a eu l’occasion de prendre la parole devant la Société des Nations le 30 juin 1936 après l’invasion de l’Éthiopie, livrant un discours mémorable. En ce qui concerne la Société des Nations, sa « mort politique » remonte à 1933, année où l’Allemagne puis le Japon ont quitté ses instances…En s’en prenant ainsi aux Nations unies et à Antonio Guterres, Bernard-Henri Lévy compromet non seulement sa propre crédibilité – déjà bien entamée -, mais également la légitimité de ses combats passés et futurs. Sa défense sélective du droit international expose ses contradictions flagrantes. D’un côté, il revendique le respect du droit international et agite à tire-larigot la menace d’une convocation devant la Cour internationale de justice face à des États voyous, de l’autre, lorsqu’il s’agit d’Israël, il refuse de voir ce même droit appliqué et dénonce la Cour internationale lorsqu’elle est utilisée contre l’État hébreu.Bernard-Henri Lévy a raison de rappeler les atrocités perpétrées par les terroristes du 7 octobre et de dénoncer vigoureusement le scandale que représente la participation présumée de douze employés de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNWRA) dans ces attaques. Toutefois, il devrait se souvenir que ces accusations concernent un nombre restreint d’employés locaux. Il conviendrait également de mettre en perspective le travail colossal accompli par l’UNWRA, qui apporte une assistance vitale à près de 6 millions de Palestiniens dans diverses régions, notamment en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie, grâce à l’engagement de près de 30 000 membres de son personnel.Il a également raison lorsqu’il rappelle le droit d’Israël à se défendre, droit que personne, à part peut-être quelques imbéciles, ne lui conteste en Occident. Mais il devrait se souvenir qu’en d’autres temps et d’autres lieux, il fut le premier à condamner des représailles disproportionnées. Et celles auxquelles nous assistons aujourd’hui dans la bande de Gaza le sont. Et bien plus encore.En insultant l’Organisation des Nations unies, BHL ne fait que contribuer à pousser un peu plus dans la tombe un système multilatéral moribond, compromettant ainsi les valeurs universelles que l’ONU est chargée de défendre depuis sa fondation en 1945, mission confiée par la communauté internationale sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale.Bernard-Henri Lévy, qui se voulait l’incarnation de ces valeurs de paix, de démocratie et de droits de l’homme, a aujourd’hui achevé sa mue en néoconservateur.Malgré les nombreuses critiques que j’ai pu émettre à son encontre dans ces mêmes colonnes et nos divergences politiques, l’homme ne m’était pas antipathique. J’avais apprécié sa conversation lors de diners à Washington qui avaient suivis un colloque que j’organisais et auquel il avait été invité par l’ambassade de France. J’ai aimé certains de ses livres, dont le beau Siècle de Sartre.L’ONU est devenue une institution quelque peu archaïque et dépassée. Je doute fortement de sa capacité à se réformer. Mais l’œuvre qu’elle continue à accomplir a toujours son importance. Ce n’est pas elle qui est morte à Gaza, mais bien en la poignardant, Bernard-Henri Lévy tel qu’il se rêvait.——————————–Romuald Sciora dirige l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’IRIS, où il est chercheur associé. Essayiste et politologue franco-américain, il est l’auteur de nombreux ouvrages, articles et documentaires et intervient régulièrement dans les médias internationaux afin de commenter l’actualité. Il vit à New York.