J’ai lu… « Engrenages : La guerre d’Ukraine et le basculement du monde » par Pierre Lellouche

Pascal Boniface s’entretient avec Pierre Lellouche à l’occasion de la parution de son ouvrage « Engrenages : La guerre d’Ukraine et le basculement du monde » (Éditions Odile Jacob).Cette guerre était elle d’une certaine manière prévisible, à la manière d’une « catastrophe annoncée » ? L’a-t-on, à l’Occident, envisagée avec une approche trop émotionnelle, manquant ainsi d’objectivité et de rationalité ? Sommes nous en train de perdre toute crédibilité morale, diplomatique et sécuritaire au regard de l’actualité, notamment au Proche-Orient ? Quelles implications du Sud global dans cette guerre lointaine ? Enfin après la guerre, que restera-t-il de l’Ukraine ?L’ancien ministre et ancien président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN élabore dans son ouvrage les conséquences géopolitiques de la guerre russo-ukrainienne, et le bouleversement des rapports de forces mondiaux que celle-ci entraîne, retraçant « l’histoire d’un énorme gâchis ».

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies