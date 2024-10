HBL, M. Valls… les « va-t-en-guerre » ?

« Israël se bat aussi pour nous » (M. Valls), « Israël n’envahit pas le Liban, il le libère » (B-H. Lévy) … Autant de citations qui semblent irréelles au regard de ce qui se déroule aujourd’hui au Proche-Orient.Au moment où Israël bombarde Gaza, réprime en Cisjordanie, fait fuir des millions de personnes au Liban, il faudrait donc se déclarer en « totale solidarité » ? Il semble pourtant déroutant de penser qu’Israël agit dans l’intérêt de sa sécurité, de celle de la région, et de celle des États occidentaux.Les discours de ces personnalités, d’ailleurs tous droit inspirés de la théorie du choc des civilisations, sont largement relayés dans les médias où ils sont régulièrement invités et peu contredits. Au regard des récents évènements, il serait préférable de ne pas affirmer un soutien aussi franc. Il n’y a rien à gagner, pour personnes, à soutenir la politique de force de B. Netanyahou qui n’entraîne chaque jour que plus de dégradations et de morts. Enfin, rappeler les règles de base du droit international n’est pas soutenir le Hamas

