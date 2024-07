Le regard du monde sur les élections françaises

La vague du Rassemblement national, qui déferlait sur la France depuis les élections européennes du 9 juin dernier, semble avoir été endiguée par le front républicain lors du second tour des élections législatives. Pourtant arrivée en tête lors du premier tour, l’extrême droite est relayée à la troisième place, juste derrière Ensemble, le parti présidentiel. Le Nouveau Front populaire a créé la surprise et obtient le plus grand nombre de sièges, 182. De quoi rassurer nombre de pays qui redoutaient l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Plusieurs dirigeants ont salué ce qui représente une victoire contre l'extrême droite en France : Pedro Sanchez, Olaf Scholz, Donald Tusk ou encore le président brésilien Lula Da Silva. Du côté russe, ou encore hongrois, cette défaite du RN est plutôt synonyme de déception. Mais si la victoire de la gauche fut saluée par la presse étrangère, cette dernière rappelle l’inquiétude suscitée par les profondes divisions au sein de l’Assemblée nationale, où aucun groupe n'est parvenu à obtenir une majorité absolue. Pour autant, les cohabitations passées n'avaient pas été désastreuses pour l'image de la France sur la scène internationale.Le point de vue de Pascal Boniface.

