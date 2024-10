J’ai lu… « Le Livre noir de Gaza » par Agnès Levallois

Pascal Boniface s'entretient avec Agnès Levallois à l'occasion de la parution de son ouvrage "Le Livre noir de Gaza" (Éditions Seuil).Agnès Levallois tire une conclusion alarmante : la guerre menée par Israël à Gaza en riposte à la tuerie perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 est la plus destructrice jamais conduite par l’Etat hébreu dans ce territoire palestinien. Paradoxalement, et pour cause de blocages aux humanitaires et journalistes, il est très difficile de correctement s'informer de la situation sur place.Aussi, elle rassemble dans ce livre les principaux rapports d'ONG internationales ainsi que de multiples enquêtes et articles pour mieux comprendre la gravité de ce qui se déroule actuellement à Gaza, le tout avec l'appui, même informel, de puissances occidentales pourtant soi-disant attachées aux droits humains.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies