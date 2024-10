La géopolitique des océans | Expliquez-moi…

Par Pascal Boniface

Les océans ont historiquement été un espace d’expression des rapports de force. De l’Antiquité aux guerres mondiales, de la Chine impériale aux Vikings, de la colonisation européenne à la guerre froide, les océans ont toujours reflété l’état des lieux des relations entre puissances et des espaces de conquêtes pour les nations. Ils continuent aujourd’hui d’être le théâtre des rivalités géopolitiques, en particulier de la montée en puissance de la Chine face aux États-Unis, qui continuent de dominer les mers.Les océans sont un espace de richesse. D’abord parce qu’ils sont le principal canal du commerce international et de la mondialisation. Ensuite parce que les ressources halieutiques dont ils regorgent sont une denrée essentielle pour la sécurité alimentaire de nombreux peuples. Enfin, parce que le planché océanique regorgent d’hydrocarbures et de minerais précieux pour les nouvelles technologiques et la transition énergétique. Aussi, l’océan est-il particulièrement stratégique et un facteur de puissance à conquérir et à maitriser. Il est de ce fait le lieu d’une militarisation accrue, notamment face à des risques sécuritaires accrus notamment par les conflits qui se jouent aussi sur les mers.Les océans sont aussi et surtout un espace vulnérable à protéger. Si les États tentent depuis longtemps, en particulier depuis la Convention de Montego Bay, de réguler, difficilement, les relations entre eux sur les mers, ils doivent désormais faire aux conséquences du dérèglement climatique sur les océans. Ces derniers en sont parmi les premières victimes, aussi bien en termes de pollutions, d’acidification que de destructions des espèces marines. La montée des eaux est également un risque important pour les nombreuses populations insulaires ou côtières et pourrait être un facteur aggravant des phénomènes migratoires qui passent déjà en grande partie par les mers.Pascal Boniface revient dans cette vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies sur les enjeux internationaux que représentent les océans, entre histoire, ressources, sécurité, levier de puissance, tensions et perspectives.Rédaction et coordination éditoriale : Victor Pelpel, Eros Mennetrier et Sophie TassinMontage : Sophie TassinCartes et infographies : Frédéric Petit (https://supralude.com/)00:00 Introduction00:54 Un espace historique d’expression des rapports de force géopolitique02:58 Un espace d’échanges et de convoitises07:27 L’océan, lieu d’expression des rapports de force et de mise en échec du multilatéralisme11:22 Océans et changement climatique12:50 Conclusion➡️POUR ALLER PLUS LOIN :📽️ "Les conflits en Mer de Chine | Expliquez-moi", par Pascal Boniface : • Les conflits en mer de Chine | Expliq...📽️"Enjeux énergétiques en mer Noire Les mardis de l’IRIS", par Pascal Boniface et Rami Ramdani: • Enjeux énergétiques en mer Noire | L...📽️ "Géopolitique des océans | Entretiens géopo", par Pascal Boniface et Julia Tasse: • Géopolitique des océans. Avec Julia T...🌍Le programme Energie-Environnement de l'IRIS : https://www.iris-france.org/energie-e...➡️SOURCES:Dickinson, D. (2024). Qu’est ce que la montée du niveau de la mer et pourquoi est-ce important pour notre avenir ? UN News. Disponible à https://news.un.org/fr/story/2024/09/...Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). (2019). L’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique. Rapport spécial du GIEC résumé à l’intention des décideurs. Disponible à https://www.ipcc.ch/site/assets/uploa...Lassere, F. (2024). En mer de Chine méridionale, le jeu politique de l’interprétation du droit de la mer. Disponible à https://geoconfluences.ens-lyon.fr/in...Péron-Doise, M. (2022). Les espaces maritimes, nouveaux territoires de la sécurité internationale. Les Grands Dossiers de la Diplomatie, n°68Royer, P. (2016). Les Etats-Unis, maîtres des mers. Disponible à https://shs.cairn.info/revue-herodote...Tasse, J. Abis, S. (2022). Géopolitique des océans.Vandier, P. (2021). Militarisation de la mer et enjeux de sécurité maritime. L’ENA hors les murs 2021/3 N°504. P20-23. Disponible à https://shs.cairn.info/revue-l-ena-ho...