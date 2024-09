J’ai lu… « L’Antisémitisme expliqué aux jeunes » par Michel Wieviorka

Face à la recrudescence des actes antisémites en France, le sociologue Michel Wieviorka propose une nouvelle édition de son ouvrage "L'antisémitisme expliqué aux jeunes". Destiné à la nouvelle génération d'étudiants, de parents et de professeurs, il y évoque les pistes de réflexion pour combattre l'antisémitisme en France. Entre nécessité de formation des professeurs et résolution du conflit israélo-palestinien, l'ouvrage se veut éclairant et prompt à établir un débat d'idées libre sur le sujet alors que la disparition des témoins de la Shoah rend d'autant plus difficile le nécessaire devoir de mémoire.

