Europe et sport : les résultats du sondage Odoxa

Entretien avec Gaël Sliman, co-fondateur et président d’Odoxa, à l'occasion des Entretiens européens d'Enghien

Dans le cadre des 14e Entretiens européens d'Enghien, organisés par l'IRIS et la Ville d'Enghien-les-Bains les 18 et 19 mars 2022, l'Institut de sondage Odoxa a réalisé pour l'IRIS, L'Obs et Kénéo, le sondage exclusif "La France, l'Europe et le sport", à l'aune de la guerre en Ukraine. Gaël Sliman, co-fondateur et président d’Odoxa, nous en présente les principaux enseignements.

Résultats du sondage Odoxa/IRIS/L'Obs/Kénéo - La guerre en Ukraine vaincue par le sport ? Les Français sont enclins à le penser :

🔹 72% des Français pensent que priver la Russie de compétitions sportives internationales est une mesure qui frappe durement ce pays car le sport est central dans les régimes autoritaires.

🔹 Et nos concitoyens ont la main lourde avec la Russie, ils soutiennent massivement absolument toutes les sanctions déjà infligées au pays ou pouvant l’être à l’avenir, notamment l’exclusion de la Russie de la prochaine coupe du monde de football (73%) et des prochains JO (69%).

🔹 Les Français sont convaincus que l’élection de Joe Biden à la place de Trump incitera les États-Unis à jouer un rôle beaucoup plus positif pour la France et la planète : 83% pensent qu’ils pourront (re)jouer un rôle positif sur la scène internationale et 81% qu’ils vont être de nouveau un allié et un partenaire privilégié pour la France.

🔹 Mais le sport peut être un aiguillon positif dans ce conflit : 58% des Français pensent que les prises de position des sportifs russes peuvent faire bouger l’opinion publique en Russie.

🔹 In fine, ce panel de mesures « carotte » et « bâton », peut même faire la différence : une majorité de Français (53% vs 45%) pensent que ces mesures liées pourraient inciter la Russie à modifier son attitude, comme cela avait pu arriver avec le boycott des sports sud-africains pendant l’apartheid.

📍 En savoir + sur le sondage réalisé par Odoxa