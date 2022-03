Déméter 2022 – Agriculture et e-commerce en Afrique : une connexion à construire

À l'occasion de la sortie du Déméter 2022, Alexandre Boudet, responsable Afrique chez Thomson Broadcast, ancien responsable Afrique australe, de l'Est et océan Indien du MEDEF, répond à nos questions :➡️ Quelle place occupe aujourd'hui le e-commerce alimentaire sur le continent africain ?➡️ Quels sont les freins et les leviers au développement du e-commerce alimentaire en Afrique ?➡️ Quelles solutions doivent-être mises en place pour développer le lien entre agriculture et e-commerce ?📗 Commander le Déméter 2022 : https://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2022/

