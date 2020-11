Compétition internationale des technologies bas-carbone : une nouvelle géopolitique de l’énergie?

Éléments d'explication sur cette étude réalisée dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques par Clément Bonnet, maître de conférences en économie à l’Université de Montpellier au sein du laboratoire ART-Dev.

Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS, en consortium avec Enerdata et Cassini, a publié sa quatrième étude portant sur la compétition internationale pour les technologies bas-carbone, réalisée par Clément Bonnet et Philippe Copinschi.La décarbonation des systèmes énergétiques redéfinit les rapports de forces de la géopolitique de l’énergie. Elle implique de passer d’un modèle fondé sur l’accès aux ressources fossiles et fissiles à un modèle qui privilégie les énergies renouvelables, la maîtrise de la demande et la gestion efficace du stockage et de la distribution de l’énergie. La Chine et les États-Unis se sont lancés dans une véritable course aux brevets dans les nouvelles technologies de l’énergie. Mais à l’heure où la baisse des prix des énergies fossiles réduit l’intérêt financier des investissements bas-carbone, quelle est la hiérarchie des principaux pays innovateurs dans les secteurs de l'éolien et du solaire et comment se positionnent-ils sur les technologies d’avenir telles que l'hydrogène et le stockage d'énergie ? Plus spécifiquement, qui de la Chine ou des États-Unis est le mieux armé pour s’imposer dans la géopolitique naissante de la propriété industrielle bas-carbone ?Éléments d'explication par Clément Bonnet, maître de conférences en économie à l’Université de Montpellier au sein du laboratoire ART-Dev. Ses travaux de post-doctorat à l’IFPEN l’ont conduit à travailler sur la nouvelle géographie de la propriété intellectuelle des technologies bas-carbone, dans le cadre du projet GENERATE, réalisé en partenariat avec l’IRIS et financé par l’Agence Nationale de Recherche.- Lire le rapport : https://www.iris-france.org/wp-conten...- En savoir plus sur l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques : https://www.iris-france.org/observato...-------------------Ce rapport s’est appuyé sur les conclusions des travaux du projet GENERATE, mené en partenariat par l’IRIS avec l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN).