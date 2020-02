Le Déméter 2020 : Migration, une chance pour les mondes ruraux ?

Entretien avec Yasmine Seghirate, responsable de la communication et des publications au Centre internationale des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM)

À l'occasion de la sortie du Déméter 2020, Yasmine Seghirate, responsable de la communication et des publications au Centre internationale des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), répond à nos questions :- Quel est l’état de la profession d’agriculteur en France et en Europe ? Est-elle en perte de vitesse ?- Y a-t-il des politiques européennes mises en place pour intégrer les migrants dans le secteur de l’agriculture ?- Comment l’Union européenne lutte-t-elle contre le travail illégal et l’exploitation des personnes dans le secteur de l’agriculture ?