Accord de production en série pour les projets SİPER et HİSAR

Tribune Par Patrice Moyeuvre

Le 15 décembre 2023 a eu lieu à Ankara la cérémonie de signature des accords de production en série pour les projets HİSAR et SİPER Ürün-1 (SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni). « Ürün » signifie en turc « produit ».HİSAR-A (HİSAR pour « citadelle » et A pour « alçak », « bas ») est le nom donné au système national de missile basse altitude courte portée, HİSAR-O (O pour « orta », « moyen ») étant le système national de missile moyenne altitude moyenne portée. Le système national haute altitude longue portée, HİSAR-U (U pour « uzun », « long »), a été baptisé SİPER (« abri »).Les accords signés le 15 décembre 2023 prévoient des commandes supplémentaires de systèmes HİSAR-A et HİSAR-O qui sont, conformément à la feuille de route des projets respectifs, en service depuis 2021 au sein des forces armées turques. Les dernières livraisons de ces systèmes et la fin des projets sont annoncées pour 2025. Quant au SİPER Produit-1, il s’agit de l’étape de fabrication consécutive aux derniers essais jugés concluants.Le système HİSAR-A est la réponse nationale au projet T-LAlADMiS (Turkish Low Altitude Air Defence Missile System) lancé fin 2006 par le sous-secrétariat d’état à l’industrie de défense (SSM). Il était ouvert à l’époque à la concurrence étrangère, d’où son acronyme en anglais. Destiné à répondre aux besoins exprimés par l’armée de Terre turque pour la défense sol-air des brigades blindées et mécanisées au cours de leurs déploiements, il s’inscrit en complément des canons en service ou en dépôt selon leur état de vieillissement : BOFORS L-60/70/70T/M1A1, OERLIKON GAI-D01, OERLIKON GDF-001/003, M42A1 DUSTER, M55, RHEINMETALL MK-20 RH-202 et KORKUT. Du fait de sa distance d’acquisition supérieure à 15 km, le HİSAR-A devrait remplacer progressivement les systèmes de missile basse altitude très courte portée existants : STINGER ManPADS, STINGER ATILGAN, STINGER ZIPKIN, RAPIER MK.2B et FIM-43 REDEYE. Il est développé sous la maîtrise d’œuvre d’ASELSAN (pour les versions tractée et autonome) et de ROKETSAN (pour la version ManPADS).Le système HİSAR-O est une réponse nationale au projet T-MAlADMiS (Turkish Medium Altitude Air Defence Missile System) lancé par le SSM le 21 mars 2007, également au profit de l’armée de Terre turque. Comme pour le projet T-LAlADMiS, il était initialement ouvert à la concurrence étrangère (avec un acronyme en anglais) mais, pour répondre aux objectifs croissants d’autonomie industrielle fixés par les autorités turques, c’est également ASELSAN qui a été retenu comme maître d’œuvre. Le HİSAR-O est destiné à remplacer les systèmes MIM-23 HAWK transférés à la Turquie au titre de la SRA (Southern Region Aid) américaine, mis en service en 2005 au sein de deux escadrons de tir de la 15base de missiles (15. Füze Üs Komutanlığı) d’Alemdağ/İstanbul, puis modernisés au niveau HAWK XXI. L’armée de Terre turque se voit ainsi attribuer une capacité de défense sol-air moyenne altitude moyenne portée qui n’existait, jusqu’à présent, que dans l’armée de l’Air.S’agissant du système HİSAR-U, l’intérêt de la Turquie pour une capacité de défense antimissile remonte aux années 1990 au moment de la guerre du Golfe, mais la décision du Comité exécutif de l’industrie de défense (Savunma Sanayii İcra Komitesi – SSİK) d’acquérir un système régional longue portée de défense sol-air et antimissile [en turc : UMBHFSS/T (Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi / Türkiye)] n’a été prise qu’en juin 2006. Le projet, nommé T-LoRAMiDS (Turkey / Long-Range Air-and Missile-Defence System) en raison de l’appel à la concurrence internationale, prévoyait, selon le document de demande d’informations (BİD) diffusé par le SSM le 1er mars 2007, l’achat de 4 systèmes de défense sol-air et antimissile longue portée de 3 batteries chacun, soit 12 batteries, chaque batterie comprenant 6 lanceurs, soit un total de 72 lanceurs.Pour rappel, quatre systèmes étaient en concurrence début 2010 en réponse à l’appel d’offres : le PATRIOT PAC-2 GEM-T/PAC-3 de RAYTHEON et LOCKHEED MARTIN (États-Unis), le HY-9(Hongqi-9)/FD-2000, dérivé du système russe S-300V proposé par la société chinoise CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation), le S-300 PMU2/ANTEY 2500 de Rosoboronexport (Russie), et l’offre d’EUROSAM (France-Italie) basée sur le système SAMP/T en service dans l’armée de l’Air française. Dans l’attente du choix final et pour combler ses lacunes capacitaires en matière de défense antimissile, la Turquie a fait appel aux moyens de l’OTAN dans le cadre de l’opération Active Fence concrétisée, depuis 2013, dans la mission NATO Support to Turkey (NS2T).Après étude des dossiers, et de nombreuses manœuvres politico-militaires de la part des concurrents, la Turquie a décidé, le 10 octobre 2016, d’acquérir des systèmes russes S-400 Triumph auprès de Rosoboronexport. Elle décidait, en parallèle, de poursuivre sa coopération technique avec EUROSAM avec l’accord des autorités françaises. La même année, elle lançait son projet national SİPER, un nom plus facile à retenir que GUMS/UMBHFSS [Geliştirilmiş Uzun Menzilli (Hava Savunma) Sistemi / Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, système avancé de défense aérienne longue portée / système régional longue portée de défense sol-air et antimissile].Le système SİPER est destiné à remplacer les batteries de missiles américains MIM-14 NIKE HERCULES en service au sein de quatre escadrons de tir sur la 15base de missiles d’Alemdağ/İstanbul. Ces missiles, d’une génération très ancienne, ne disposent que d’une capacité antimissile plus que limitée, voire quasiment inexistante face à la menace actuelle.Le contrat SİPER a été signé le 15 janvier 2018 entre la présidence de l’industrie de défense (SSB) et les sociétés ASELSAN, ROKETSAN et TÜBİTAK-SAGE, organisées en partenariat industriel. La livraison des systèmes SİPER Produit-1 à l’armée de l’Air turque est annoncée pour le milieu de l’année 2024. Quant au SİPER Produit-2, d’une portée supérieure au Produit-1, les premiers tirs se sont déroulés le 26 août 2023 au centre d’essais de Sinop au bord de la mer Noire et ont été annoncés comme réussis.La gamme HİSAR se décline bien au-delà des versions de base A, O et U afin de répondre à l’approche « stratifiée » de défense aérienne recherchée par l’armée turque. On citera, par exemple, les versions K (ManPADS), A+ (version améliorée du A), O+ (version améliorée du O), ON (haute-moyenne altitude), OD (version navale destinée à remplacer les RIM-7 SEA SPARROW), G (avec utilisation de munitions air-air GÖKTUĞ), G+ (version améliorée) ou encore Air Base/Seaport.Le contrat signé à la SSB le 15 décembre 2023 est une étape majeure pour la défense aérienne de la Turquie, d’où la présence lors de cet évènement du ministre de la Défense nationale, M. Yaşar Güler, du chef d’état-major général des armées, le général d’armée Metin Gürak, du président de l’industrie de défense, M. Haluk Görgün, du commandant des forces navales, l’amiral Ercüment Tatlıoğlu, du commandant des forces terrestres, le général d’armée Selçuk Bayraktaroğlu, du commandant des forces aériennes, le général d’armée aérienne Ziya Cemal Kadıoğlu, et du ministre adjoint de la Défense nationale, M. Celal Sami Tüfekci. Il s’inscrit dans la volonté politique annoncée par le ministre de la Défense nationale de disposer, d’ici trois ans, d’une défense sol-air et antimissile entièrement nationale, dans la mesure où les résultats de la recherche et développement (R&D) en matière de destruction de cibles à très haute vitesse suivront.