Guerre en Ukraine : expert vs public

Par Pascal Boniface

Dans son livre "The hell of good intentions" (2018), Stephen Walt rend compte du divorce entre les experts stratégiques américains et l'opinion publique, notamment au moment de l'élection présidentielle de 2016 qui a porté Donald Trump à la Maison blanche. L'interventionnisme de la communauté stratégique avait lassé l'opinion publique américaine, notamment du fait de la multiplication des interventions coûteuses et mises en échec. L'opinion avait finit par se ranger derrière D. Trump. En France, on constate le durcissement des positions d'experts français va-t-en-guerre suite aux déclarations d'Emmanuel Macron concernant le potentiel envoi de troupes occidentales en Ukraine, des positions qui prennent l'ascendant et face auxquelles il est difficile de présenter un autre discours sans se voir traité de "lâche" ou de "collabo". Mais on constate aussi le divorce entre l'opinion publique française, majoritairement opposée à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, et ces mêmes experts. À l'instar d'une opinion publique qui s'était détournée des démocrates aux États-Unis en 2016 pour se tourner vers Donald Trump, les va-t-en-guerre français ne vont ils pas plutôt finir par servir les intérêts de Marine Le Pen ?L'analyse de Pascal Boniface.