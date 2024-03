Quels sont les intérêts des Occidentaux dans la guerre en Ukraine ? On explique souvent qu'il y a d'une part, la défense de valeurs, à savoir condamner la guerre d'agression dans laquelle des crimes de guerres sont commis. Pour autant, l'Occident ne condamne pas toutes les guerres qui remettent en cause ses valeurs. Il y a donc bien d'autres facteurs qui entrent en jeu, soit les intérêts stratégiques occidentaux comme celui de s'opposer à un rival géopolitique : la Russie. La crédibilité occidentale est engagée dans cette guerre. Cela peut mener à des discours comme celui d'Emmanuel Macron qui avait évoqué le potentiel envoi de troupes occidentales, au risque d'inverser le cours de la guerre. Le problème, c'est que nous avons engagé notre crédibilité sans définir nous même les objectifs de la guerre. Or, de nombreux éléments font craindre une défaite de l'Ukraine face à un adversaire qui gagne du terrain du fait d'un rapport de force inégal. Ni l'Ukraine, ni les alliés occidentaux ne sont prêts à accepter un cessez-le-feu en ce qu'il impliquerait la perte des territoires conquis par la Russie, une option non négociable dans les conditions actuelles. Alors, le statu quo perdure. Jusqu'à quand ?L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

