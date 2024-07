Sommet de l’OTAN : test pour Biden, Trump dans tous les esprits

Ce 9 juillet, le 75e sommet de l'OTAN a ouvert à Washington. Il y a cinq ans encore, Emmanuel Macron disait de l'organisation qu'elle était en état de "mort cérébrale". Les récentes évolutions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine qui a suivi l'invasion russe en 2022, ont montré que ça n'était pas le cas. Elle s'est même renforcée en admettant la Finlande, en 2023, puis la Suède, en mars 2024, en son sein. Aujourd'hui, la plupart de ses membres se félicitent d'appartenir à une alliance renforcée. Des ombres demeurent : les partenaires de l'OTAN redoutent le résultat de l'élection présidentielle américaine qui pourrait bien remettre en cause la solidité et la solidarité dans l'alliance. Si Trump arrivait au pouvoir, cela pourrait signifier le renforcement d'un pilier de défense européen, redouté outre-Atlantique. Côté français, Emmanuel Macron, qui porte habituellement ce projet d'autonomie stratégique européenne, est affaibli par son échec aux élections législatives anticipées et ne s'est envolé qu'aujourd'hui pour Washington.Le point de vue de Pascal Boniface.

