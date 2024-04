Frappes iraniennes : déblocage aide US, Ukraine, Israël, Taiwan

L'aide financière et militaire étatsunienne pour l'Ukraine était bloquée au Congrès depuis plusieurs mois. Les républicains trumpistes avaient notamment voté contre le déblocage d'une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine au mois de février, considérant que Washington avait déjà largement contribué à la défense ukrainienne face à la Russie. L'enveloppe a finalement été débloquée ce samedi 20 avril. Ce changement de la position républicaine fait notamment suite à l'évolution du dossier israélo-iranien et des craintes d'un embrasement régional qui s'estompent depuis la réplique officieuse israélienne du 19 avril. En effet, les 61 milliards de fonds destinés à l'Ukraine sont accompagnés d'une enveloppe de 26 milliards de dollars divisée entre le soutien militaire à Israël et l'aide humanitaire à la population de Gaza, ainsi que de 8 milliards de dollars pour Taiwan, qui constituent les rares terrains d'entente entre républicains et démocrates. Les priorités diplomatiques étatsuniennes sont claires : ne pas donner à la Russie les conditions d'une victoire, élargir son influence face à la Chine et maintenir son soutien à son allié historique israélien avec qui les relations se distendaient ces dernières semaines. Par ailleurs, les deux camps ne perdent pas de vue l'élection présidentielle de novembre et, face aux critiques adressées à l'administration Biden sur sa position à l'égard d'Israël, Joe Biden a laissé entendre qu'il pourrait sanctionner un bataillon israélien responsable d'exactions en Cisjordanie.L'analyse de Pascal Boniface.

