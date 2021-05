Vaccins : « On aura entre deux et quatre mois de retard pour les livraisons destinées au Covax »

Presse Interview de Nathalie Ernoult - France info

Oui puisque le dispositif Covax dépend à 75% des approvisionnements de l’Inde. Compte tenu de la situation, le gouvernement indien a décidé de limiter et de réduire, voire d’annuler complètement pour l’instant ses exportations. Et de fait, Covax pâtit de cette fermeture de frontière. Donc on aura entre deux et quatre mois de retard à peu près pour les livraisons.C’est une problématique posée depuis un an déjà, pour demander la multiplication des sites de production. Ça ne s’est pas fait et les discussions sont d’ailleurs toujours en cours, malgré cette situation effroyable en Inde et dans le reste du monde, parce que l’Amérique latine est, elle aussi, très touchée. Il y a une demande de levée des brevets et de partage des connaissances qui a été demandée à l’Organisation mondiale du commerce, pour accélérer la multiplication des sites de production et sortir de cette fragilité du système dans lequel on est actuellement. Et malheureusement, ça bloque encore à l’OMC. Des pays, dont les États-Unis d’ailleurs et les Européens, résistent encore à cette levée de brevets.C’est assez effroyable. On a 0,2% des pays à bas revenus qui ont reçu des doses aujourd’hui, quand les autres pays sont déjà en train d’avancer sur des 20% – 25% de vaccination. En juin les pays riches vont probablement avoir vacciné 75% de leur population. Et si je prends le cas des pays africains, par exemple, on sera probablement beaucoup plus autour des 1,3 peut-être 3% maximum.Propos recueillis par France info