Quelques réflexions de retour de New York

Ces derniers jours, plusieurs campus universitaires dans le monde sont devenus le terrain d'expression des contestations étudiantes face à la passivité des institutions universitaires et gouvernementales à l'égard de la situation à Gaza. De passage à New-York, j'ai vu l'Université de Columbia bloquée par ces rassemblements sur lesquels il convient de revenir. Les étudiantes et étudiants s'y mobilisent contre le soutien inconditionnel de Washington à Tel-Aviv, mais aussi, plus largement, pour un cessez-le-feu et pour le droit d'existence des Palestiniens. Ces protestations sont largement instrumentalisées par les partisans républicains qui les qualifient d'antisémites au motif que les participants, juifs comme musulmans, critiquent le gouvernement israélien.Lorsque l'on observe ces mouvements étudiants, on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui ont poussé, par le passé, des gouvernements à revenir sur leurs actions, comme cela a été le cas pour Lyndon B. Johnson pendant la guerre du Vietnam. A posteriori, les récits historiques admirent ces mouvements pour la paix. Il en est autrement lorsqu'ils font partie de l'actualité.

