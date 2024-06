Gaza : les footeux montrent l’exemple aux artistes

Par Pascal Boniface

Ousmane Dembélé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano ou encore Jules Kounde, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont dénoncé les exactions de l'armée israélienne sur Gaza, notamment après les bombardements sur des déplacés à Rafah fin mai. A l'instar d'autres personnalités publiques ayant un fort impact médiatique, comme le youtubeur Squeezie, leurs prises de positions sont hautement symboliques et témoignent d'une nouvelle génération de footballeurs qui ne craint plus de s'exposer et de prendre position sur une actualité qui divise l'opinion. Souvent tenus à la neutralité et à la discrétion par leurs partenaires, leurs sponsors, l'heure n'est plus à la retenue pour ces personnalités publiques à qui l'ont pourrait aussi reprocher de ne pas s'exprimer. Du côté des influenceurs, celles et ceux qui ont le plus tardé dans leurs prises de positions sont pressés de le faire par un public de plus en plus au fait des violations du droit international qui ont lieu à Gaza. D'autres personnalités demeurent silencieuses sur ces sujets. C'est notamment le cas de nombreux acteurs, comédiens, dont certains approuvent les agissements de l'armée israélienne, quand d'autres ne se prononcent pas ou craignent les réactions de l'industrie du cinéma.L'analyse de Pascal Boniface.