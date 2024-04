Quelle souveraineté alimentaire dans un monde global ?

Entretien avec Lorine Azoulai, chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire, CCFD-Terre Solidaire

De nombreuses causes mettent en péril la capacité des États à assurer leur souveraineté alimentaire, en particulier celle des plus vulnérables. Comment répondre à la hausse de l’insécurité alimentaire qui touche de nombreux pays du Sud, mais aussi de plus en plus les pays du Nord ? Quel équilibre trouver entre produire plus et produire mieux ? Lorine Azoulai, chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire, CCFD-Terre Solidaire, répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux Rencontres géoéconomiques et géopolitiques organisées par l'IRIS et NEOMA Business School le 4 avril 2024 à Paris.