COP26, quel impact sur les compagnies pétrolières ?

Presse Interview de Francis Perrin - La Croix

Francis Perrin : En effet, l’expression énergies fossiles avait été jusqu’alors soigneusement mise de côté pour ne fâcher personne, même dans l’accord de Paris signé à la COP21, fin 2015. C’est donc un point important, qui va jusqu’à citer nommément le charbon. Mais la résolution finale de la COP26 demeure sujette à beaucoup d’interprétations.Elle dit que l’on va tout faire pour diminuer progressivement les subventions inefficaces aux énergies fossiles. Cela ne signifie pas que l’on va arrêter les aides et personne ne sait ce qu’est exactement une subvention inefficace. Un pays comme l’Inde, par exemple, qui a beaucoup pesé dans la formulation finale, n’entend pas cesser les aides qu’il accorde au charbon.Comme toujours, le texte adopté à la COP26 est le résultat d’un compromis. Il a déçu beaucoup de monde et ne va empêcher de dormir les dirigeants des compagnies pétrolières et gazières.Si, il y en a eu plusieurs. Un point important est réaffirmé. Il demande aux institutions financières à travers le monde, publiques ou privées, de s’aligner le plus rapidement possible avec les objectifs de neutralité carbone de l’accord de Paris. Les énergies fossiles auront donc des difficultés de plus en plus grandes pour trouver des financements.C’est une arme capitale qui va encourager les compagnies pétrolières, en particulier européennes, comme TotalEnergies, Shell, BP et ENI, à poursuivre leur diversification énergétique. Elles ne vont pas abandonner le pétrole et le gaz, mais vont encore plus s’engager dans l’électricité et les énergies renouvelables.L’autre initiative très importante, prise à Glasgow, est l’engagement d’une centaine de pays de réduire d’ici à 2030 les émissions de méthane, principal composant du gaz naturel. C’est un signal fort envoyé aux compagnies qui, pour beaucoup, veulent accroître la part du gaz par rapport au pétrole dans leurs portefeuilles. Les compagnies pétrolières vont devoir accroître leurs investissements pour réduire les fuites de méthane et mettre fin au brûlage du gaz à la torche. Tout cela est techniquement possible mais nécessite de faire des investissements.À la demande de certains de ses États membres, l’AIE a tracé une feuille de route pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Le rapport publié au printemps évoque l’idée de ne plus lancer de nouveaux développements pétroliers et gaziers. Mais l’AIE a l’honnêteté de dire qu’il ne s’agit que d’un chemin, d’un conseil, mais pas du seul chemin à suivre, comme certains l’ont évoqué. Le rapport souligne ainsi qu’il faudrait tout de même continuer à investir dans le pétrole et le gaz pour maintenir la production des champs déjà en exploitation.Cette recommandation n’a aucune valeur contraignante et je suis assez sceptique sur la suite qui pourrait être donnée. À Glasgow, des États ont annoncé qu’ils voulaient s’engager dans cette voie. Mais ils ne produisent pas ou peu d’hydrocarbures. Cela n’a donc pas d’impact majeur, à l’image de la loi votée en 2017 par la France interdisant l’attribution de nouveaux permis d’exploration et l’arrêt de toute production d’hydrocarbures en 2040. La portée du texte est extrêmement limitée quand on sait la production française de gaz et de pétrole ne représente qu’à peine 1 % de sa consommation.Aujourd’hui, en tout cas, aucun grand pays pétrolier et gazier n’est prêt à se lancer dans la voie évoquée par l’AIE. C’est le cas notamment des États-Unis, de la Russie, de l’Arabie saoudite, du Canada, de l’Irak et de la Chine qui sont, dans l’ordre, les six premiers producteurs mondiaux d’hydrocarbures.