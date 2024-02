Agriculture et agroalimentaire, l’Afrique entrepreneuriale s’affirme | Déméter 2024

À l'heure où la grande majorité de l'insécurité alimentaire de la population africaine provient des conflits, le continent est également en première ligne des conséquences du changement climatique (sécheresses, inondations…). Les thématiques de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont alors centrales pour un continent dont la moitié de la population aura moins de 25 ans en 2050. Se posent ainsi les questions de sécurité alimentaire africaine et de création d'emplois dans le secteur agricole pour encadrer ce choc démographique. À l'occasion de la sortie du Déméter 2024 pour lequel il a corédigé l'article "Agriculture et agroalimentaire, l’Afrique entrepreneuriale s’affirme", Matthieu Brun, directeur scientifique de la fondation FARM et chercheur associé au laboratoire "Les Afriques dans le monde" de Sciences Po Bordeaux, répond à nos questions :

