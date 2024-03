Veut-on et peut-on nourrir le monde ?

Alors qu'un pic démographique historique est attendu pour 2050, induisant de fait un accroissement des besoins alimentaires mondiaux, comment maintenir une sécurité alimentaire en répondant aux défis de la croissance démographique et ainsi qu'à ceux du changement climatique ? À l'occasion de la parution de son ouvrage « Veut-on nourrir le monde ? - Franchir l'Everest alimentaire en 2050 » (Armand Colin), Sébastien Abis, chercheur associé à l'IRIS et directeur du Club Déméter, revient sur les enjeux qui régissent les enjeux agricoles alimentaires mondiaux d'aujourd'hui et de demain.

