Les paysans et la guerre : analyse d’une relation tragique | Déméter 2024

Les paysans ont très souvent été en première ligne des guerre et des conflits, en tant que victimes collatérales, parfois en tant que cibles voire même en tant que protagonistes. La longue histoire entre les mondes agricoles et la guerre est une fois de plus révélée de façon saillante avec les conflits à Gaza et en Ukraine. À l'occasion de la sortie du Déméter 2024 pour lequel il a rédigé l'article "Les paysans et la guerre : analyse d'une relation tragique", Pierre Blanc, enseignant-chercheur en géopolitique à Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux, répond à nos questions :

