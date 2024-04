Énergies, matières premières : comment se dessine le monde d’après ?

Face aux défis de la transition énergétique et de la dépendance aux minerais critiques, l'Union européenne se positionne comme un acteur important de la géopolitique de l'énergie. Quelles sont les stratégies européennes pour concilier approvisionnement et autonomie énergétique ? Quelle gouvernance européenne sur les matières premières ?Salvatore Berger, Policy Officer, Raw Materials, Energy-Intensive Industries, Hydrogen à la Commission européenne, répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux Rencontres géoéconomiques et géopolitiques organisées par l'IRIS et NEOMA Business School le 4 avril 2024 à Paris.➡️ En savoir + sur les Rencontres géoéconomiques et géopolitiques

