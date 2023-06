Sahel : de quelles luttes d’influence parle-t-on?

Interview Le point de vue de Jean-Marc Gravellini

Suite à la condamnation de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko le 1juin dernier, son parti (Pastef) a appelé à la mobilisation contre le président Macky Sall, faisant craindre une déstabilisation du pays. De nombreux médias ont alors révélé que le parti serait largement financé par le Qatar, interrogeant sur son influence politique et religieuse sur le Sénégal, et plus largement sur la lutte d’influence opérée par des puissances étrangères sur toute la zone sahélienne. En quoi le contexte est-il propice à de telles pressions, et quels sont les intérêts de ces pays dans la région ? La France, qui a dû se retirer du Mali, joue-t-elle encore un rôle dans cette guerre d’influence ? Le point avec Jean-Marc Gravellini, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des enjeux sécuritaires et de développement dans la zone sahélienne.Il est difficile d’être catégorique sur l’interférence de puissances étrangères, mais on a malgré tout plusieurs indices. La presse – et une presse plutôt bien informée, qui n’a pas de parti-pris particulier – assure qu’Ousmane Sonko et son parti bénéficient de financements, notamment en provenance du Qatar. Cela est à restituer dans deux contextes.On constate aujourd’hui que les mouvements prônant un islam radical proche idéologiquement du Qatar et d’autres émirats, contestent des gouvernements comme celui de l’Ouganda et de la RDC. Or, ces pays, qui subissent ces tentatives de déstabilisation, devraient devenir à l’échelle du continent de grands producteurs d’énergies fossiles.Le deuxième phénomène, qui est à mon avis beaucoup plus ancien, est celui des tentatives de pénétration d’un islam radical, traditionnel et d’inspiration wahhabite, sur des pays africains notamment sahéliens. On observe toute une stratégie d’implantation de ces réseaux à travers des mosquées, l’enseignement coranique, des rapprochements avec certains leaders religieux. Il y a ainsi une opposition entre un islam sunnite tolérant d’inspiration soufie – qui est la tradition dans ces pays sahéliens, y compris le Sénégal avec ses confréries mourides et tidjanes –, et une tentative de pénétration à l’œuvre depuis plusieurs années d’un islam plus radical, rigoriste et wahhabite.Dans le contexte rappelé plus haut d’émergence d’enjeux économiques majeurs, aggravé de rivalités entre les différents mouvements de l’islam sunnite, le risque de déstabilisation est grand.À chaque fois – et c’est vrai pour les mouvements islamistes, mais aussi pour les puissances étrangères comme la Russie –, ces tentatives interviennent à des moments où les pays connaissent des crises et des problèmes de gouvernance.Aujourd’hui, la contestation par Ousmane Sonko d’un nouveau mandat pour le président Macky Sall et sa poursuite par la justice sénégalaise créent un climat favorable aux mouvements sociaux, portés en particulier par la jeunesse. Tout compte fait, c’est donc le moment idéal pour que des tentatives de déstabilisation en provenance de l’extérieur agissent au Sénégal, dans un contexte où les enjeux économiques, et notamment pétroliers et gaziers, sont très importants.Le contexte général dans les pays sahéliens (particulièrement au Mali et au Burkina Faso) est caractérisé par des crises multiples aux temporalités différentes qui s’accumulent, se croisent, et créent un environnement propice à l’intervention de puissances extérieures qui saisissent le moment pour s’affirmer.Il est d’abord le fait d’échec des politiques économiques, mais aussi la crise socio-politique, avec une contestation très forte des pouvoirs centraux par les éléments périphériques de la société, comme les Touaregs, ou encore par la remise en cause de l’autorité traditionnelle des anciens par la jeunesse. Ce sont aussi des crises ethniques ancestrales (la question de la place des Peuls dans la société retrouve toute son acuité, mais aussi la prédominance Mossi contestée au Burkina Faso), auxquels s’ajoutent des conflits sociopolitiques, avec des populations sédentaires et agricoles s’opposant aux populations d’éleveurs nomades. Toutes ces crises constituent aujourd’hui un terreau favorable à la déstabilisation.La crise climatique impacte également beaucoup plus fortement encore ces pays sahéliens. Si les prévisions se réalisent, l’augmentation de la température sera 1,5 fois supérieure à celle qu’on enregistrera ailleurs dans le monde. On constate déjà une baisse des rendements agricoles d’environ 20% tous les dix ans.Les crises extérieures compliquent aussi la situation de ces pays. La crise en Algérie dans les années 2000 a par exemple eu pour conséquence l’arrivée de terroristes du GIA (Groupe islamique armé) au Mali. On peut également citer la crise en Libye et la crise migratoire. Chaque année, huit millions de personnes migrent depuis le Sahel, dont sept millions dans la région.Quant à la situation sécuritaire, elle est dramatique dans plusieurs pays comme au Mali où près de 80% du territoire malien n’est plus contrôlé par l’État central, ou encore au Burkina Faso à plus de 60%.Ce contexte caractérisé par de nombreuses crises est un terreau fertile pour des puissances étrangères qui tentent de s’implanter et d’influencer ces pays, notamment au plan religieux avec l’opposition entre un islam sunnite soufi tolérant et un islam plus rigoriste.Sans oublier de mentionner bien évidemment certaines puissances, dont la Russie directement ou via la milice Wagner, qui veulent également positionner leurs pions. Il s’agit ici d’une influence politique, diplomatique, mais aussi économique du fait de l’exploitation de mines d’or et d’usines par exemple.Dans ce contexte – et en particulier dans les pays sahéliens francophones –, il faut trouver un bouc émissaire. Et la France, en tant qu’ancienne puissance coloniale très présente sur les plans militaire et économique, est pointée du doigt. Il y a donc une attention particulière sur l’Hexagone, qui a contrario n’est pas du tout portée de la même manière par les pays anglophones de l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe.Plus généralement, on peut affirmer qu’il existe une forme de rejet des valeurs de l’Occident, qui s’exprime à l’encontre de la France dans ses anciennes colonies.Ce rejet de l’Occident a plusieurs sources. Il y a le « deux poids, deux mesures », c’est-à-dire la façon dont les Occidentaux paraissent réagir de manière différenciée en fonction des partenaires et de leur perception des enjeux. Deux exemples : face à la crise sanitaire, l’Occident a su mobiliser des moyens considérables pour préserver avant tout ses intérêts, ou encore la guerre en Ukraine qui a amené les pays occidentaux à dégager des ressources très importantes pour contrer l’expansionnisme russe en Europe, ce qui n’a pas été fait dans de mêmes proportions dans d’autres régions notamment africaines. Cela crée un ressentiment. Il y a aussi la contestation parfois épidermique du modèle politique avec le rejet de la démocratie, mais aussi des valeurs qu’elle porte comme la défense des droits des minorités, notamment LGBT. Dans beaucoup de pays d’Afrique, on assimile parfois la laïcité à la défense des droits des LGBT, ce qui est évidemment un non-sens. Au Sahel et plus généralement en Afrique de l’Ouest et centrale, c’est finalement le rejet global des valeurs de l’Occident qui s’exprime au travers du rejet de la France.Mais, les évènements en Russie, l’effondrement possible de ce régime mafieux, et la position désormais compliquée de la milice Wagner pourraient peut-être amener quelques remises en cause des alliances passées récemment au Mali voire au Burkina Faso.On peut aussi s’attendre, selon les déclarations du président Macron en février dernier, à des évolutions de la politique française, notamment sur le plan militaire avec des bases mixtes ouvertes aux contingents africains. Ces évolutions combinées à une présence plus âpre sur les réseaux sociaux pourraient peut-être permettre une redistribution des cartes.La situation de la France dans ces pays n’est donc pas totalement désespérée, et on peut assister à des revirements, si toutefois trois conditions sont réunies : 1) une coopération davantage partenariale dans les domaines politique, militaire et économique, 2) des dirigeants africains qui assument vis-à-vis de leur opinion publique leur choix et leurs alliances, comme c’est le cas aujourd’hui au Niger, et enfin 3) la prise en compte à sa juste valeur des menaces extérieures qui pèsent sur ces pays du point de vue économique et sur fond de rivalités religieuses et civilisationnelles.