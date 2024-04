Le Somaliland et les enjeux de l’accord Éthiopie-Somaliland

By Martin Mourre, Researcher affiliated to the Institut des mondes africains (IMAF)

Début d’année 2024, l’Éthiopie et le Somaliland ont signé un protocole d’accord prévoyant un accès à la mer pour l’Éthiopie, grand rival de la Somalie. Quels sont les enjeux politiques et symboliques de cet accord, notamment pour le Somaliland ? Quelle analyse peut-on faire sur la diplomatie régionale dans la Corne de l’Afrique ? Le point avec Géraldine Pinauldt, docteure en géopolitique et spécialiste de la Corne de l’Afrique, dans le cadre des Chroniques Afrique/s.

