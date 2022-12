Visite de Xi Jinping en Arabie saoudite : « la Chine est très présente au Moyen-Orient »

Presse Interview de Emmanuel Lincot - RFI



La cause ouïghoure ne vient-elle pas perturber ce projet ? Est-ce que les persécutions subies par les minorités musulmanes en Chine peuvent freiner les ambitions de Xi Jinping au Proche-Orient ?

Il y a un décalage absolument abyssal. Il est piquant de voir que les Occidentaux condamnent les exactions chinoises en les taxant de génocide contre les Ouïghours, alors que rien n’est dit par ces mêmes Occidentaux sur les persécutions, par exemple, des chrétiens de Chine. Dans le même temps, les États musulmans ne condamnent absolument pas la Chine. Ce qui compte avant tout pour les chefs d’État arabes en particulier, c’est la réalité des chiffres : douze millions d’Ouïhgours, certes persécutés, ne font pas le poids face aux milliards de projets de coopération économique entre la Chine et l’Arabie saoudite.



Cette visite au Moyen-Orient vise à relancer les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et la Chine, et c’est évidemment la question pétrolière qui est abordée par les deux chefs d’État. Il s’agit aussi pour Ben Salman de redorer son blason et de montrer aux Occidentaux qu’il reste un interlocuteur extrêmement important. Il faut se souvenir qu’il y a quelques semaines, il avait reçu très froidement son homologue américain, Joe Biden.Pour les Chinois, il s’agit aussi de relancer leur politique des « nouvelles routes de la soie » : projets d’infrastructures diverses, coopération numérique, et volonté d’élargir l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), à l’intégration, en tant que membre observateur, de l’Arabie saoudite. Les Chinois ont aussi choisi d’ouvrir un sommet Chine et monde arabe, et un sommet Chine et pays du Golfe. Et ce, pour ne pas s’aliéner la grande puissance qui compte, et avec laquelle les Chinois ont signé des accords commerciaux d’un montant de 400 milliards de dollars. Il s’agit bien naturellement de l’Iran.La Chine est très présente dans la région, au moins depuis la fin officielle de la Guerre froide, depuis les années 1990. Les relations économiques n’ont cessé de se développer, et pas seulement dans le domaine pétrolier, puisqu’il y a des projets de coopération dans le domaine du numérique, voire dans le développement du nucléaire civil ou de la coopération militaire. C’est une façon de créer une sorte de glacis eurasien, pour faire en sorte que les Occidentaux soient de plus en plus marginalisés de ce jeu.Ce qu’il ne faut pas oublier non plus, c’est que la famille régnante en Arabie saoudite est la garante des lieux saints comme La Mecque. Or, pour Xi Jinping, entreprendre une visite d’État à Riyad, c’est par là même être reconnu comme une puissance incontournable. Et réciproquement, reconnaître la légitimité même de Ben Salman en tant que gardien de ces lieux saints. Il s’agit tout simplement de couper l’herbe sous le pied des Ouïghours, de leurs défenseurs, et notamment, même si cela n’est pas dit publiquement, des quelques voix isolées qui se sont insurgées dans le monde musulman face aux exactions perpétrées contre les Ouïghours.Propos recueillis par RFI