Xi Jinping agacé de l’alliance Poutine – Kim Jong-un

Les 18 et 19 juin derniers, Vladimir Poutine se rendait en Corée du Nord vingt-quatre ans après sa dernière visite d'État. Cette visite vise à marquer l'amitié entre la Russie et la Corée du Nord, caractérisée par une soutien financier et technologique par Moscou à Pyongyang, contre un soutien en matériel militaire. La visite s'est soldée par la signature d'un accord d'assistance militaire si l'un des deux États venait à être attaqué. De quoi agacer le président chinois Xi Jinping, déjà irrité par l'attitude imprévisible de la Corée du Nord et de son dirigeant Kim Jong Un. Elle souhaite également se défaire de l'image régulièrement avancée d'un bloc entre les trois États. Pékin voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Moscou et Pyongyang, qui pourrait aussi impliquer un renforcement de la présence militaire américaine dans l'Indo-Pacifique.Le point de vue de Pascal Boniface.

