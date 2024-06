Les conflits en mer de Chine | Expliquez-moi…

Véritable carrefour entre les océans Indien et Pacifique, la mer de Chine est un espace hautement stratégique en ce qu'elle est un point de passage vital pour les économies des pays qui la bordent; un quart du commerce mondial y transite. Cet espace est de fait le théâtre de différends maritimes et territoriaux entre les pays riverains mais aussi le lieu de remise en cause du droit international de la mer. Les États côtiers se disputent la souveraineté de plusieurs îles et récifs de cet espace qui leur offriraient des droits sur les eaux territoriales et les zones économiques exclusives de ces terres émergées. À ces conflits régionaux s'ajoute la présence d'acteurs extérieurs faisant de la région une priorité dans leurs agendas de politique étrangère. C'est en particulier le cas des États-Unis.Dans cette vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies, retour sur les conflits en mer de Chine, les multiples revendications des États riverains, et en particulier les ambitions chinoises, mais aussi l'implication d'acteurs extérieurs à la région.

