L’Indo-Pacifique français : réenchanter la troisième voie ?

Depuis 2018, la France a engagé sa propre stratégie dans l'Indo-Pacifique. Cette voie spécifique trouve un écho dans la région au moment où l'espace indopacifique semble se bipolariser entre la Chine et les États-Unis. Quels sont les tenants et aboutissants de la stratégie française ? Qu'est-ce qui la différencie ? Comment pérenniser et rendre plus crédible cette troisième voie française ? Éléments de réponse avec Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du Programme Asie-Pacifique, dans le cadre de ses "Chroniques asiatiques".

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

