Avec Xi Jinping, la « poutinisation » du pouvoir en Chine

Ça évoque en quelque sorte une sorte de « poutinisation » du régime chinois, c’est-à-dire une confiscation de toute possibilité d’évolution démocratique du régime. Cela évoque aussi la destruction de toute forme de contre-pouvoir au sein même du Politburo.Ça reste à mon avis assez ambigu encore à ce jour. Peut-être qu’on aura une explication rationnelle, mais paradoxalement, je n’y vois pas une mise en scène organisée par Xi Jinping lui même. Je peux me tromper, évidemment, mais j’y vois davantage, en fait, un signe de protestation de Hu Jintao qui n’a pas pu voter contre Xi Jinping.En revanche, en signe de protestation, il le fait en votant avec ses pieds, c’est-à-dire en quittant délibérément le Congrès. Et par là même, dans tous les cas de figure, que ce soit organisé par Xi Jinping ou par Hu Jintao lui même, c’est un dissensus dans le consensus chinois, c’est-à-dire que c’est vraiment un événement qui, en soi, peut être annonciateur d’une contestation beaucoup plus forte dans les mois ou les années à venir.Propos recueillis par Nadine Magne pour DW

