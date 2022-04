Nouvelles pratiques dans le financement des ONG : facilitateur d’émancipation ou effet d’aubaine ?

Interview Entretien avec Kevin Goldberg, directeur général de l’ONG Solidarités International.

Alors que les conflits en Ukraine et en Afghanistan ont induit un certain regain d’exposition de l’humanitaire dans le débat public, quel impact ces crises ont-elles sur le financement des ONG, alors que celles-ci témoignent d’un intérêt grandissant pour les levées de fonds via l’émission de titres associatifs solidaires. Que représentent ces nouvelles sources de financements pour l’aide internationale ? Quels sont les avantages de ces nouveaux acteurs par rapport aux financements institutionnels classiques, et est-ce viable ? Entretien avec Kevin Goldberg, directeur général de l’ONG Solidarités International. Propos recueillis par Magali Chelpi-den Hamer, chercheuse à l’IRIS, en charge du Programme Humanitaire et Développement.Lever des fonds via l’émission de titres associatifs est un dispositif qui existe en droit français depuis le milieu des années 1980. Il y a eu un regain d’intérêt en 2014 grâce à une loi sur l’économie sociale et solidaire qui en a simplifié l’usage. Depuis lors, une trentaine d’ONG y a eu recours, dont ACTED, ALIMA, le GRET. Solidarités International leur a simplement emboîté le pas. Nous avons décidé d’utiliser ce dispositif pour nous donner plus d’air. Comme beaucoup d’organisations humanitaires, nous dépendons énormément des financements publics institutionnels pour nos activités, or avec ce type de financements, notre marge brute est faible et ne nous permet pas de faire des investissements sur le long terme.Le mécanisme des titres associatifs solidaires nous permet de financer des investissements pluriannuels. Concrètement, le dispositif ressemble beaucoup plus à un emprunt qu’à un don ou une subvention. Un montant nous est alloué, on paie un taux d’intérêt sur ce montant, et on doit à terme le rembourser. C’est un remboursement in fine, ce qui veut dire qu’on ne rembourse le capital qu’à la fin de la durée convenue. 7 ans dans notre cas, ce qui permet d’avoir un retour sur investissement. Quand un emprunt classique aurait fait peser sur nous le poids du remboursement annuel du capital, l’intérêt de passer par l’émission de titres associatifs est que cela permet de dégager des liquidités pour financer autre chose. Les intérêts, eux, sont remboursés régulièrement. Nous avons choisi un taux fixe, mais certaines associations préfèrent les taux variables et parfois choisissent d’ajuster les taux, en fonction du niveau de réussite de leurs objectifs d’impact. Sur la forme, ce dispositif financier se rapproche des pratiques des start-up quand elles font un tour de table pour aller chercher des investisseurs. Cela permet donc aussi de trouver de nouveaux partenaires. Il est important de signaler que le recours aux titres associatifs n’impacte aucunement la gouvernance de notre association. Cela n’ouvre aucun droit d’entrée au Conseil d’administration et nous ne devons rendre des comptes que sur notre santé financière et pas sur nos orientations qui restent prises de manière totalement indépendante.Ce sont principalement des fonds à impact qui vont investir dans des associations de solidarité internationale. Par rapport à un investisseur classique, ils vont s’intéresser à des opérations financières orientées vers des projets à fort impact social ou environnemental, généralement avec un retour sur investissement plus faible que ce qu’un investisseur classique serait en droit d’attendre. Cela reste un pari, car il peut y arriver que les associations rencontrent des problèmes pour rembourser, mais le mécanisme reste plutôt protecteur pour toutes les parties.Un autre dispositif financier existe qui permet aux particuliers qui ont de l’épargne d’en flécher une partie vers des ONG. On est ici dans une tout autre logique que celle des fonds à impact et dans ce cas-ci, ce sont des personnes qui choisissent de nous aider financièrement, car elles trouvent un écho dans nos actions. La notoriété de l’association joue beaucoup ici. Ce dispositif de captation d’épargne reste pour le moment encore relativement sous-utilisé, mais on y a eu recours avec le Crédit coopératif, et nous prévoyons de réitérer l’expérience avec d’autres banques.Sur la question de l’effet de mode, on peut en effet se poser la question pour les fonds à impact. Il y a plusieurs choses à dire ici. D’une part, on note une explosion de ce type de fonds en France et à l’étranger, et comme le terme n’est pas encadré et que n’importe qui peut l’utiliser, cela crée une certaine confusion. Il est donc important de définir de quoi on parle. Pour moi, un fonds à impact reflète véritablement un choix de rentabilité inférieure aux investissements classiques.D’autre part, on ne peut pas éviter de s’interroger sur la course actuelle au label durable et sur la multiplicité des fonds étiquetés comme tels dans un contexte où les normes varient d’un pays à l’autre. Certaines entreprises sont très bien notées (ESG++, c’est-à-dire qu’elles sont censées respecter certains critères liés à l’environnement, au social et à la gouvernance), mais elles ne remplissent pas les critères du ‘vrai’ fonds à impact, notamment parce qu’elles ne limitent pas les profits, qu’elles dialoguent peu avec les actionnaires et qu’elles ne sont pas à l’abri d’un scandale. On peut en effet parfois se retrouver en grand écart entre ce qui est annoncé sur les plaquettes des fonds et ce qui est réellement fait en termes d’investissement socialement responsable.Il faut enfin différencier, je pense, entre ce qui relève du monde associatif et ce qui relève de l’entreprise sociale. Une entreprise sociale vend un service qui lui permet d’accroître ses revenus dans une logique de croissance et de prise de participation. Elle est donc susceptible d’attirer des investisseurs. On rentre ici dans une économie classique, à vocation sociale. L’association n’a pas de capital divisé entre actionnaires, donc la prise de participation de tiers ne peut pas se faire comme avec une entreprise sociale. Certains modèles hybrides se sont développés. L’exemple d’OXFAM est en ce sens intéressant. Je ne connais pas précisément ses statuts, mais on est ici en présence d’une association qui a développé une activité marchande via une entreprise sociale aux bénéfices entièrement tournés vers un projet d’intérêt général. Même s’il faut rester prudent sur ces modèles parce que l’activité marchande a besoin d’investissements pour fonctionner et donc ne va pas forcément dégager de marge immense, le vent en poupe qu’ont les investissements responsables a de quoi forcer à être innovant.Plutôt qu’une diminution du niveau de financement des crises moins médiatiques, j’ai l’espoir que les conflits ukrainiens et afghans permettent une exposition plus forte de l’humanitaire dans le débat public, avec pour corollaire une volonté politique de faire augmenter l’enveloppe globale. Quand on regarde en arrière, on se rend compte en effet que les dépenses consacrées à l’aide humanitaire ont augmenté à chaque nouvelle crise et si l’on note bien les effets d’aspiration, on note aussi tout autant les contextes sous-financés, où il n’y a aucun intérêt géopolitique (comme le Myanmar ou le Bangladesh).Ce que montre en soi la crise ukrainienne, c’est que le niveau des aides publiques institutionnelles reste fortement corrélé à la géopolitique. Une association comme la nôtre, qui est financée à plus de 70% par des fonds institutionnels directs, a donc tout intérêt à gagner la confiance des gens pour pouvoir rester indépendante dans nos opérations, et un de nos principaux enjeux est de convaincre nos donateurs individuels de la bonne utilisation des fonds qu’ils nous confient. Pour cela, ils doivent comprendre le mandat de notre organisation, nos mécanismes de contrôle interne et externe, nos modalités de gestion. Ces mécanismes nous obligent à être transparent. Nos frais de gestion sont de 7%, ce qui est très faible par rapport à d’autres acteurs de la solidarité internationale. Mais l’élément de fond le plus important à faire passer à nos donateurs, individuels, c’est qu’il faut accepter un certain lâcher-prise sur l’argent confié. Les quelques euros collectés par individu sont utilisés dans une logique d’aide humanitaire, mais le choix s’arrête là, on ne va pas aller dans le détail. Que l’équipement acheté avec cet argent soit distribué à Lviv ou à la frontière avec la Moldavie ne doit pas être un élément déterminant du don. Chacun son métier.Pour autant, la redevabilité peut dépendre du type de donateurs. Parmi les donateurs institutionnels privés, une fondation a des idées précises sur le type de projet qu’elle veut soutenir. Elle a aussi généralement des ressources humaines qui peuvent analyser dans le détail le projet qu’elle veut financer. En contrepoint, un acteur individuel privé est plutôt un mécène, qui est prêt à soutenir l’organisation dans son ensemble. Au niveau des entreprises, ce que l’on essaie de faire, c’est de proposer à celles que l’on connaît bien de rentrer dans une logique de partenariat. L’idée est de qu’elles nous fassent confiance en nous allouant un volume financier que nous allons utiliser, mais sans faire de fléchage précis sur un projet en particulier. Nous rendons des comptes ensuite bien sûr, mais on se donne de la flexibilité. C’est un peu la même chose pour le grand public qui va rester informé de nos actions via notre rapport d’activité annuel, mais qui ne va pas pouvoir isoler de manière spécifique l’action qu’il a contribué à co-financer. Trop de reporting est en effet contreproductif, en témoigne la lourdeur administrative et financière des procédures internes de contrôle dans la gestion des fonds institutionnels publics. Il reste nécessaire de communiquer sur ce qui est fait, notamment pour ajuster les programmes au gré des changements de contextes, mais il faut trouver le bon dosage.La France a une autre culture philanthropique que les pays anglo-saxons, notamment parce que l’État s’est toujours positionné comme un acteur de premier plan dans les actions de solidarité. Pour autant, on note que les gens ont de plus en plus envie d’aider directement, sans forcément se limiter aux actions de proximité. C’est plutôt une bonne nouvelle. À chaque nouvelle crise, l’impact médiatique et les émotions suscitées restent les leviers principaux d’activation de la philanthropie. Pour les associations de solidarité internationale, l’enjeu est donc d’arriver à utiliser le moment émotionnel comme un moment d’éducation au droit international humanitaire. Quelle que soit l’origine des personnes impactées.