CPI Israël – Hamas : coup d’éclat juridico-stratégique

Par Pascal Boniface

Lundi 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé aux juges de la Cour de valider des mandats d’arrêt à l’encontre de Benyamin Netanyahou, du ministre de la défense israélien Yoav Gallant, et des trois principaux dirigeants du Hamas pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Le procureur ayant le pouvoir de saisir la Cour, les juges évalueront cette requête et pourraient à terme, inculper ces derniers. Une onde de choc dans le monde occidental : pour la première fois, c’est un allié de l’Occident qui est mis en cause, alors que la Cour était régulièrement accusée de n’inculper que des ressortissants Africains et de ne pas véritablement assurer de justice universelle. Karim Khan s’exonère ici des accusations de doubles standards et met en marche la possible condamnation d'accusés de crimes les plus graves, qu’ils soient des dirigeants de démocraties ou non. S'ensuivent les déclarations américaines et israéliennes qui s'insurgent du fait que des dirigeants d'un pays se disant démocratique soient inquiétés au même titre qu’un mouvement terroriste. Du côté israélien, des accusations d'antisémitisme ont rapidement été brandies contre la Cour. La France, elle, rappelle qu'elle soutient la CPI, reconnaissant la centralité de la lutte contre l’impunité dans toutes les situations. Un dossier à suivre.L'analyse de Pascal Boniface.