Le droit de la guerre | Expliquez-moi…

Les violations du droit de la guerre, ou droit international humanitaire (DIH), s’accumulent dans les cadre des conflits qui déchirent la planète. C’est notamment le cas en Ukraine et à Gaza. Dans ce contexte, il convient de revenir sur les règles qui encadrent les conflits et qui doivent permettre, sur le papier du moins, d’empêcher les exactions. Qu’est-ce que le droit de la guerre ? Quelle en est son origine ? Quelles sont ses principes et ses sources ? Qui se charge de le faire appliquer et comment ? Quelles en sont les limites ?Pascal Boniface revient dans cette vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies sur le droit de la guerre, ou droit international humanitaire, ses prescriptions et proscriptions, ainsi que sur les difficultés de son application dans les faits.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

