Le captage du CO2, une solution d’avenir ?

Presse Interview de Sofia Kabbej - La Croix

2

2

2

2

Le principal risque sociétal des systèmes de captage et de stockage de COest que les acteurs de la transition énergétique et de stockage de CO, est que les acteurs de la transition énergétique pourraient être encouragés à retarder, voire à ne pas mettre en œuvre, la diminution des émissions de CO. Ils pourraient se dire qu’ils peuvent continuer à produire et à mettre sur le marché des énergies fossiles, en annexant ces techniques aux sites de production. Or, ces infrastructures permettent uniquement d’éviter des émissions supplémentaires et les milliards investis ne le sont pas dans les énergies renouvelables qui permettraient vraiment de réduire les émissions. Avec ces techniques, il existe aussi des risques de libération soudaine de CO. II se peut enfin que les populations s’y opposent. Pour l’instant, nous sommes dans un discours de l’urgence venant légitimer ces dispositifs de captage et stockage. On nous dit « on n’a plus le choix ». En un sens, ce n’est pas totalement faux. II y a effectivement des secteurs où on ne peut pas supprimer les émissions, comme dans la sidérurgie.Propos recueillis par Pascal Charrier