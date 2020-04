Afrique/Covid-19 : cette fois-ci, traitons les causes profondes des inégalités !

Tribune Par Esther Schneider

La majorité des pays africains ont réagi dès les premières annonces de cas de Covid-19 pour limiter les échanges et la transmission du virus. Or, des mesures de confinement général sont souvent plus difficiles à respecter pour les populations les plus marginalisées et pour les États qui ont une marge de manœuvre limitée pour renflouer leurs caisses publiques et adopter les mesures de soutien nécessaires. D’autant plus que l’arrêt de l’économie mondiale aura impacté le continent avant même l’urgence sanitaire. Dans leurs réunions virtuelles fin mars, dirigeants et ministres du G20 ont reporté toute décision collective sur les modalités d’appui au 15 avril. Partout dans le monde, le confinement – pour ceux qui sont en mesure de le respecter – risque d’être moins efficace à cause des inégalités criantes qui se sont encore creusées pendant les dernières décennies.Ces derniers jours, le discours du président ghanéen Nana Akufo-Addo, annonçant le confinement des deux grandes régions d’Accra et de Kumasi pour deux semaines, a suscité beaucoup d’éloges. Si son « Nous savons ce qu’il faut faire pour ressusciter notre économie. Mais nous ne savons pas comment faire pour ressusciter des êtres humains » (traduit de l’anglais) paraît comme une évidence, partout dans le monde, les tergiversations liées au confinement des populations et l’arrêt des secteurs productifs donnent l’impression que plus d’un dirigeant a des doutes. Mais il s’agit aussi de tenir compte du fait que certaines populations, à défaut de mesures appropriées mises en place par leurs États, ne peuvent tout simplement pas se le permettre.Contrairement aux mesures de relance et de maintien des salaires, adoptées dans les pays du G20, la majorité des États africains ne disposent pas de la souplesse budgétaire nécessaire pour limiter les dégâts et rassurer leurs populations face à la perte de revenus. En effet, pour beaucoup de familles le choix reste malheureusement entre « sortir et s’exposer au virus » ou « rester à la maison et s’exposer à la faim et d’autres conséquences dramatiques ». D’autant plus que les informations et traitements médicaux fallacieux ne manquent pas. Une situation qui n’est pas non plus inédite en Europe ou aux États-Unis, où ce sont les salariés les plus précaires qui continuent à travailler ; les migrants et les personnes sans domicile auxquels les autorités peinent à donner les moyens pour se protéger et empêcher de devenir des agents de propagation.Pourtant, les mesures de précaution pour éviter que le virus n’arrive sur le continent africain ne manquaient pas. Aussitôt que les premiers cas ont été détectés, un grand nombre d’États ont réagi rapidement avec des fermetures des voies aériennes et des frontières. Nombreux sont ceux qui ont instauré des couvre-feux et limité les activités économiques. Or, c’est la réponse dans la durée, indispensable selon des professionnels de santé, qui se heurte aux réalités locales. Ainsi, le président béninois Patrice Talon a déjà annoncé que le confinement serait impossible , et Kinshasa est revenu sur sa décision d’un confinement total.Mais si Nana Akufo-Addo a bien évidemment mis en avant un point fondamental, les interdépendances économiques, favorisées par la mondialisation, rendront encore plus difficile, pour certains États africains, d’assurer la survie de leurs populations. Celles-ci impactent les systèmes de santé, dont la plupart auraient en réalité besoin d’un investissement bien plus conséquent que ce que l’Europe peine à faire, aussi bien que les importations de biens essentiels. Alors que les équipements de protection et les appareils respiratoires se font rares partout dans le monde, c’est aussi l’importation de nourriture qui risque de pâtir. Malgré son grand potentiel agricole, le continent est devenu un importateur net de denrées alimentaires depuis les ajustements structurels des années 1980.

Fluctuation de devises en 2008 et post COVID 19 (en %)

Source : CNUCED, The COVID 19 shock to developing countries, Mars 2020

ministres africains des Finances

,