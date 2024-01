Frappes iraniennes en Irak et en Syrie : quelles conséquences régionales ?



Selon Téhéran, le Kurdistan irakien servirait de plate-forme pour les services israéliens, leur permettant de surveiller au plus près de l’Iran. On peut rappeler qu’en septembre 2017, Israël a été le seul pays à avoir soutenu le référendum d’indépendance du Kurdistan organisé par le chef du PDKI (Parti démocratique du Kurdistan) et dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale. De fait, d’aucuns verraient un Kurdistan indépendant comme un potentiel « second Israël » dans la région. Un problème majeur pour l’Iran qui partagerait des frontières avec un tel État.



Ce n’est pas la première fois que l’Iran mène des frappes de missiles et de drones dans la région du Kurdistan irakien. Il y en avait déjà eu, en novembre 2022, dans le prolongement du mouvement de contestation initié par le décès de Mahsa Amini, contre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan irakien voisin, notamment le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI) et le groupe nationaliste kurde iranien Komala.Ces frappes avaient suscité, à l’époque, une protestation officielle du gouvernement de Bagdad qui les avait « condamnées avec la plus grande fermeté », considérant qu’elles « empiètent sur la souveraineté irakienne ». Il avait aussi assuré qu’il prendrait « des mesures diplomatiques de haut niveau », sans toutefois les détailler. Il n’y en avait plus eu depuis.Les frappes de la nuit du 15 au 16 janvier, effectuées dans la périphérie d’Erbil du Kurdistan irakien, par le Corps des gardiens de la révolution, qui auraient visé « un rassemblement de groupes terroristes anti-iraniens », ont été justifiées par Téhéran comme étant une réponse « aux récents crimes de groupes terroristes contre un certain nombre de nos chers compatriotes à Kerman et Rask ». Une référence à l’attentat perpétré par le groupe sunnite radical Jaïsh al-Adl (l’Armée de la justice), le 15 décembre 2023, contre le siège de la police de Rask dans la province sunnite du Sistan-Baloutchistan qui avait fait onze tués et une demi-douzaine de blessés.Une référence également au double attentat-suicide revendiqué par Daech (groupe État islamique) le 3 janvier 2024, près de la tombe du général Qassem Soleimani, qui avait mené une lutte implacable contre ce groupe en Irak avant d’être finalement lui-même éliminé par les Américains à Bagdad le 3 janvier 2020. Cet attentat qui avait fait 84 morts et 284 blessés constitue le pire commis en Iran depuis la fondation de la République islamique.Pour Téhéran, l’attaque à Erbil intervient également en représailles à l’assassinat de chefs de « l’Axe de la résistance », en l’occurrence à l’élimination par Israël, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, de Saleh el-Arouri, le numéro 2 du Hamas et de six autres cadres du mouvement islamiste palestinien, ainsi qu’à celle, le 8 janvier, de Wissam el-Tawil, responsable au Liban-Sud de la force Radwan (force d’élite du Hezbollah) et peut-être, plus encore, à celle, le 25 décembre précédent, du général de la Force d’élite Al-Qods des Gardiens de la révolution, Razi Moussavi, en Syrie.Or il se trouve, last but not least, qu’une autre frappe aurait été menée en Syrie par les Gardiens de la révolution, selon leur site officiel Sepah, après avoir « identifié les lieux de rassemblement des commandants et des principaux éléments liés aux récentes opérations terroristes, en particulier l’État islamique » (EI/Daech) en Syrie. Les Pasdaran avaient affirmé avoir « détruit ces sites en tirant un certain nombre de missiles balistiques ».C’est évidemment invérifiable, même s’il est notoire qu’il y a sans doute une présence du Mossad dans la région autonome du Kurdistan, au même titre que d’autres services étrangers.Lors des frappes sur la périphérie d’Erbil, les Gardiens de la révolution iraniens avaient assuré avoir visé et détruit « un quartier général d’espionnage » qu’ils avaient attribué à Israël. Le site visé aurait été, selon eux, utilisé pour « développer des opérations d’espionnage et planifier des actions terroristes dans la région ».Selon les autorités du Kurdistan irakien, au moins quatre civils ont été tués et six autres blessés par le bombardement iranien à Erbil. Un magnat de l’immobilier Peshraw Dizayi et plusieurs membres de sa famille figurent parmi les victimes. Téhéran l’accuse d’avoir collaboré avec le Mossad et le présente comme étant « le responsable du soutien logistique et de la protection des espions » relevant du Mossad à Erbil.Non car on est dans une guerre de l’ombre. Avec Israël, le conflit existe déjà, même s’il n’est pas sur le registre de la confrontation directe. Avec l’Irak, la situation est plus complexe.C’est plutôt un symptôme supplémentaire de la dégradation de la stabilité régionale. L’Iran est indirectement engagé via ses mandataires régionaux, le Hezbollah au Liban, les milices pro-iraniennes en Syrie avec le Liwa Fatimyoun (la brigade des Fatimides) constitué de chiites afghans et le Liwa Zainebiyoun (la brigade du peuple de Zaynab) composé de chiites pakistanais, les milices pro-iraniennes chiites du Hachd al-Chaabi en Irak, notamment celle des Kataëb Hezbollah et de la milice Al-Nujaba, ainsi que les Houthis au Yémen. Là, il frappe directement, avec le Corps des gardiens de la révolution qui est le corps d’élite du régime. Il s’agit de faire passer un message à Israël. On rentre dans une nouvelle dimension du conflit. Dans l’immédiat, il ne devrait pas y avoir de conséquence spectaculaire. Mais s’il ne s’agit pas d’un nouveau front, il s’agit incontestablement d’un nouveau point chaud.La guerre de l’ombre va sans aucun doute se poursuivre entre Israël et l’Iran dans la région. Pour ce qui est des États-Unis, ils ont condamné les attaques menées par l’Iran au Kurdistan irakien et ont affirmé qu’ils étaient « opposés » à ces « frappes irresponsables de missiles » qui « sapent la stabilité de l’Irak », selon un communiqué du département d’État. Un haut responsable de la Maison-Blanche a proposé au Premier ministre irakien une coopération accrue en matière de sécurité après les tirs iraniens de missiles sur le Kurdistan autonome. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a d’ailleurs rencontré le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani et le premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, lors du Forum économique mondial à Davos (15-19 janvier 2024). Il a évoqué, avec Al-Soudani, « l’attaque balistique irresponsable ».Mais, simultanément, les États-Unis font tout pour essayer de contenir un élargissement du conflit à l’œuvre à Gaza. Ils sont déjà engagés dans une potentielle escalade en mer Rouge avec les frappes de drones et de missiles des Houthis, donc ils vont absolument essayer d’éviter qu’une logique « escalatoire » se développe ailleurs. Et ce d’autant plus qu’en Syrie, mais plus encore en Irak, les bases américaines situées à la fois à Aïn el-Assad et à Erbil, qui comptent encore quelque 2.500 militaires, font régulièrement l’objet de frappes régulières – pas moins d’une centaine depuis le 7 octobre – de la part des mandataires pro-iraniens. C’est ce qui a d’ailleurs conduit Washington à éliminer, par une frappe de drone, le 4 janvier, le commandant adjoint des opérations pour Bagdad, Mushtaq Talib al-Saïdi, un haut responsable de la milice Al-Nujaba.Propos recueillis par Rémi Amalvy pour Ici Beyrouth