Les BRICS, de l’économie vers la construction d’un monde multipolaire

En 2001, la banque Goldman Sachs publie un rapport[1] pour alerter sur la rapide croissance des économies de quatre pays non membres du G7[2], le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (BRIC) qui, selon elle, vont accéder aux premières places de l’économie mondiale. En conséquence, elle souligne la nécessité de réformer le G7 pour y incorporer ces quatre pays.

La Russie crée le groupe BRICS en 2006

Les BRICS s’inscrivent donc dans une dynamique de renforcement de leur poids politique

Élargir le groupe et dé-dollariser : la tentation de se détacher des règles occidentales

Quel avenir pour les BRICS et la Russie ?