Guerre en Ukraine : les vraies questions

La déclaration choc d'Emmanuel Macron du 26 février dernier n'excluant pas un potentiel déploiement de militaires occidentaux en Ukraine a suscité de vives réactions au sein des partis d'opposition qui la contestent unanimement et en dénoncent le caractère irréfléchi. Dans ce contexte, et dans la continuité des Rencontres de Saint-Denis lancées en août 2023, les dirigeant(e)s des principaux partis politiques français seront reçus jeudi à l'Élysée afin de débattre puis de voter sur le soutien français à l'Ukraine, notamment sur le plan budgétaire. Les partenaires européens et ceux de l'OTAN, eux, se sont désolidarisés de la déclaration du président français.L'analyse de Pascal Boniface.

