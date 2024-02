France – Argentine : Les limites de la cohésion occidentale

Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a rencontré le nouveau Président argentin, Javier Milei, à l'occasion de sa visite à Buenos Aires. Il s'est félicité du réalignement de l'Argentine à la "famille occidentale" qui participerait de la "réduction de la fracture entre le Nord et le Sud global". Stéphane Séjourné se rend demain au Brésil pour une réunion avec ses homologues du G20. C'est ensuite Emmanuel Macron qui y réalisera une visite d'Etat. Or, par ce rapprochement avec l'Argentine, et à travers les propos tenus par Stéphane Séjourné, la France officialise de fait son ancrage au cœur du "camp occidental " et va à contre courant d'une politique gaullo-mitterrandiste à laquelle E. Macron prétendait. Qu'en sera-t-il face au Brésil de Lula, désormais très éloigné des positions diplomatiques de l'Argentine ?L'analyse de Pascal Boniface.

