L’Indo-Pacifique : quelle réalité au-delà du concept ?

Pierre Grosser est historien et professeur à Sciences Po . Il répond à nos questions dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 2022, organisés par l'IRIS et le Lieu Unique avec le soutien de Nantes Métropole : c omment définir le concept d'Indo-Pacifique ? En quoi l'Indo-Pacifique constitue-t-il un espace de confrontation entre Washington et Pékin ? Quels sont aujourd'hui les nouveaux positionnement et les nouvelles alliances qui se dessinent dans la région ?

