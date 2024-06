Javier Milei : les enjeux d’une intense tournée européenne

La présidence de Javier Milei arrive à un moment charnière. Six mois après sa prise de fonction, sa cure d'austérité a permis de rééquilibrer le budget du pays, mais la pauvreté continue de croitre avec plus d'un argentin sur deux vivant sous le seuil de pauvreté. À l'international, Javier Milei n'a cessé de se rapprocher du camp atlantiste et occidental, en témoigne son soutien inconditionnel à Israël et sa volonté d'organiser prochainement une conférence pour la paix en Ukraine en Argentine. Alors qu'il entame une tournée européenne importante cette semaine, notamment en France, quels sont les enjeux de ce déplacement ? Quelle analyse peut-on dresser sur la situation interne en Argentine ?Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, analyse la politique de l'Argentine et les ambitions internationales de Javier Milei.

