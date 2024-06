Guerre en Ukraine : initiative Brésil/Chine pour des négociations de paix

Le 23 mai dernier, le conseiller spécial du président Lula a rencontré le ministre des Affaires étrangères chinois en Chine pour évoquer la guerre en Ukraine. Alors que se profile une conférence de haut niveau en Suisse les 15 et 16 juin pour la paix en Ukraine, réunissant plus de 90 chefs d'États, le Brésil et la Chine ont proposé, lors de leur rencontre, une initiative conjointe sur des négociations de paix incluant la Russie et l'Ukraine. Ce processus de négociations peut-il influer sur le processus de paix en Ukraine ? Accentue-t-il davantage la division entre le Sud global et les pays occidentaux ? Quels sont les points évoqués dans cette initiative commune ? Comment se positionne les autres États latino-américains sur la guerre en Ukraine ? Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, décrypte cette proposition sino-brésilienne.

