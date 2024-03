Les crises oubliées de la République démocratique du Congo (RDC) | Expliquez-moi…

En mars 2024, des centaines de milliers de congolais et congolaises ont été contraints de fuir le Kivu dans l’Est de la RDC, prises au piège par les violences qui y sévissent depuis la reprise des armes par le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda voisin, qui s’oppose aux forces armées congolaises. Entre pillage des ressources, ingérences étrangères, accumulations de crimes de guerre contre les civils, multiplication des groupes combattants et faillite institutionnelle, la RDC s’est enfoncée dans une situation sécuritaire, humanitaire et politique chaotique.Pascal Boniface revient dans cette vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies sur les évènements historiques, l’évolutions des rivalités politico-stratégiques, et les enjeux socio-économiques qui ont mené à la situation dramatique en RDC.

