Gaza : le débat faussé

Le deux poids, deux mesures est une lecture quotidienne de la guerre à Gaza. Le débat public en lien avec les prises de paroles des chefs d'États occidentaux ou encore de la majorité des médias français laissent penser que seuls les évènements atroces du 7 octobre demeurent dans l'Histoire du conflit israélo-palestinien. Les 75 années de répression et d'occupation illégale israélienne ont tendance à être éclipsées, et celles et ceux qui tentent d'analyser la situation par un prisme historique plus large se risquent à un ensemble d'accusations fallacieuses au regard des enjeux de la situation.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies