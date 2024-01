Taiwan : après les élections, quels enjeux ?

L'élection présidentielle du 13 janvier à Taiwan a été marquée la victoire du candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) William Lai, avec plus de 40% des voix au scrutin. Ces élections présidentielle et législatives du week-end dernier se sont tenue sous le signe d'une relation difficile entre Pékin et Taipei. Alors que son élection se fait avec un score inférieur à celui de la présidente actuelle, Tsai Ing-wen, dont il est l'actuel vice-président, quel conclure de la situation politique à Taiwan ? Quel sera l'impact de cette élection sur le positionnement de Taiwan face à la Chine ? Autant d'enjeux sur lesquels revient Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du Programme Asie-Pacifique, dans le cadre de ses "Chroniques asiatiques".

