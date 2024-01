Biden – Trump : un duel inégal

Les élections présidentielles qui se tiendront aux États-Unis en novembre 2024 pourraient à nouveau opposer Joe Biden et Donald Trump. Malgré le bon bilan de Joe Biden, notamment sur le plan économique, et les nombreuses bavures de Donald Trump, ce dernier est pour l'instant donné gagnant. À l'heure où seule la coopération multilatérale semble capable d'apporter des réponses aux défis mondiaux, un second mandat de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale pourrait avoir des conséquences dramatiques. L'analyse de Pascal Boniface.

