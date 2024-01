Poutine vainqueur, Russie perdante

Par Pascal Boniface

L'année 2024 ne laisse entrevoir aucune perspective de fin de la guerre en Ukraine. Au contraire, nous assistons même à une recrudescence des frappes russes. Alors que Poutine semble plus affirmé que jamais à la tête de son pays, et qu'une large victoire aux élections présidentielles de 2024 est attendue, l'Occident souffre d’avoir confondu le possible et le souhaitable dans son soutien à l’Ukraine. Les buts de guerre de l'Ukraine, s'ils sont légitimes, semblent désormais trop ambitieux et peu réalisables, alors qu'elle est confrontée à un déficit démographique et à un déséquilibre économique en faveur de la Russie, qui peut compter sur la conversion de son économie en économie de guerre et sur le soutien de ses alliés iranien et nord-coréen. Certes, Poutine triomphe à court terme. Mais les défis qu'il devra relever à plus long terme, après la guerre, ne rendront pas la Russie victorieuse. Elle apparaîtra privée d'une partie de sa jeunesse et isolée sur la scène internationale.