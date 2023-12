Le gaullo-mitterrandisme, dénoncé par certains comme étant une vision "ringarde" de la politique étrangère de la France propre à la période de la guerre froide, est régulièrement remise au goût du jour. En effet, les bouleversements de l'ordre international depuis la fin de la guerre froide témoignent de la pertinence d'une conception gaullo-mitterandiste. Les tenants d'une ligne gaullo-mitterandiste, c'est à dire prônant une diplomatie française globale et singulière, dont se réclame l'actuel président de la République, s'opposent aux Atlantistes, ou Occidentalistes, qui poussent pour un alignement de la politique étrangère française sur la politique étrangère américaine et occidentale. Qu'est-ce que le gaullo-mitterrandisme ? Pourquoi reste-t-il un concept pertinent ? En quoi les tenants de cette ligne s'opposent-ils aux Atlantistes ? L'analyse et les explications de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies